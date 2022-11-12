ملف الصباح
زهير شرفي يفضح الأطباء
أول من قال “باراكا الخوت… عيقتو” في وجه المصحات قد تنسى وزارة الاقتصاد والمالية كل شيء إلا “حرب الاستئصال” التي شنتها “بعض”الهيآت الممثلة لقطاع الصحة الخاص على أحد رجالاتها في 2019، خلال أشغال المناظرة الوطنية للضرائب، وما بعدها بكثير. ففي حدود العاشرة من صباح 5 ماي منأكمل القراءة »
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