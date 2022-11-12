ملف الصباح
3866 مليارا إعفاءات ضريبية
تستفيد منها قطاعات الفلاحة والصيد البحري والعقار و”اليوتوبرز” أثار استمرار العمل بالإعفاءات الضريبية لقطاعات متعددة في مشاريع قوانين المالية، أسئلة محرجة للحكومة، من قبيل: ما هي الجهات الخفية المستفيدة من ذلك؟ وهل هي مقربة من صناع القرار الحكومي؟ رغم وجاهة بعض القرارات الاستثنائية التي تصب في ماأكمل القراءة »
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