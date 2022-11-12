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ملف الصباح

3866 مليارا إعفاءات ضريبية

منذ 10 دقائق
تستفيد منها قطاعات الفلاحة والصيد البحري والعقار و”اليوتوبرز” أثار استمرار العمل بالإعفاءات الضريبية لقطاعات متعددة في مشاريع قوانين المالية، أسئلة محرجة للحكومة، من قبيل: ما هي الجهات الخفية المستفيدة من ذلك؟ وهل هي مقربة من صناع القرار الحكومي؟ رغم وجاهة بعض القرارات الاستثنائية التي تصب في ماأكمل القراءة »

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منذ 10 دقائق


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