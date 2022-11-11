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الأعرج: لا خوف على الرواية

منذ 3 ثواني
الروائي الجزائري قال إن الدولة مسؤولة عن تشجيع القراءة قال واسيني الأعرج، الروائي الجزائري، إنه لا خوف على مستقبل الرواية من وسائط التواصل الاجتماعي التي غزت العالم. وأضاف الأعرج ، خلال مشاركته أول أمس (الأربعاء)، في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، إن مستقبل الرواية يستشرف من خلالأكمل القراءة »

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منذ 3 ثواني


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