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الأعرج: لا خوف على الرواية
الروائي الجزائري قال إن الدولة مسؤولة عن تشجيع القراءة قال واسيني الأعرج، الروائي الجزائري، إنه لا خوف على مستقبل الرواية من وسائط التواصل الاجتماعي التي غزت العالم. وأضاف الأعرج ، خلال مشاركته أول أمس (الأربعاء)، في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، إن مستقبل الرواية يستشرف من خلالأكمل القراءة »
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