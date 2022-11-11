وطنية
”ستيلانتيس” تستثمر 300 مليار لرفع إنتاجها
الاستثمار سيساهم في توفير ألفي منصب شغل وأخنوش يستقبل الرئيس التنفيذي للمجموعة تعتزم مجموعة “ستيلانتيس” (Stellantis)، التي تنتج علامتي “ستروين” و”بوجو” تعزيز استثمارها في المغرب، ومضاعفة القدرة الإنتاجية لمصنعها في القنيطرة، بتخصيص غلاف استثماري إجمالي بقيمة 300 مليون أورو (أزيد من 300 مليار سنتيم)، ما سيرفع القدرةأكمل القراءة »
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