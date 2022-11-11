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وطنية

‭”‬ستيلانتيس‭” ‬تستثمر‭ ‬300‭ ‬مليار‭ ‬لرفع‭ ‬إنتاجها

منذ دقيقة واحدة
أخنوش‭ ‬يستقبل‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭            (‬خاص‭)‬
الاستثمار‭ ‬سيساهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬ألفي‭ ‬منصب‭ ‬شغل‭ ‬وأخنوش‭ ‬يستقبل‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة تعتزم‭ ‬مجموعة‭ “‬ستيلانتيس‭” (‬Stellantis‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬تنتج‭ ‬علامتي‭ “‬ستروين‭” ‬و‭”‬بوجو‭” ‬تعزيز‭ ‬استثمارها‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬ومضاعفة‭ ‬القدرة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬لمصنعها‭ ‬في‭ ‬القنيطرة،‭ ‬بتخصيص‭ ‬غلاف‭ ‬استثماري‭ ‬إجمالي‭ ‬بقيمة‭ ‬300‭ ‬مليون‭ ‬أورو‭ (‬أزيد‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬مليار‭ ‬سنتيم‭)‬،‭ ‬ما‭ ‬سيرفع‭ ‬القدرة‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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