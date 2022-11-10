حموشي قدوة الأطر الأمنية العربية

ضيف شرف تخرج الدفعة الجديدة لكوادر الشرطة من جامعة نايف بالسعودية

حظي عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، اليوم (الخميس) بشرف مواكبة تخرج الدفعة الجديدة للكوادر والأطر الأمنية العربية، والذين تمكنوا من إنهاء دراساتهم الأكاديمية العليا وحصلوا على شواهد الماجيستير والدكتوراه في مختلف التخصصات الأمنية والتقنية.

ولم يكن على لائحة المدعوين الأجانب سوى الحموشي، المسؤول الامني الأجنبي الوحيد، وأحمد أبو الغيط، أمين عام الجامعة العربية ففي الحفل المنظم من قبل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية.

وشارك حموشي في الحفل المذكور بإعتباره عضوا في المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والذي يعتبر أعلى سلطة تقريرية في الجامعة.

ووقع الاختيار على حموشي ليكون ضمن التشكيل الجديد للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الذي ترأس حفل تخرج التخرج منه وزير الداخلية السعودي سمو الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود رئيس المجلس الأعلى للجامعة.

وبصم حموشي على حضور مميز وسط المنصة بين قادة وكبار الشخصيات.

وتسعى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للأستفادة من التجربة المغربية حموشي من خلال عضويته في المجلس الأعلى للجامعة، خاصة من خلال الاستفادة من كفاءته المشهود لها دوليا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وتراهن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على تنوع التمثيلية وتعدد العضوية داخل المجلس الأعلى للجامعة، لضمان الانفتاح على شراكات جديدة ومتطورة في المجال الأمني.

يسرى عويفي