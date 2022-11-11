وطنية
حموشي ضمن شخصيات جامعة نايف
اختير عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، ضمن الفريق الجديد للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في دورته الجديدة 48. ويعد المجلس سالف الذكر، المؤسسة التي تسهر على رسم السياسة العامة للجامعة، ويشرف على شؤونها العلمية والإدارية والمالية، كما يتخذ القرارات التيأكمل القراءة »
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