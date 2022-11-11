fbpx
وطنية

حموشي‭ ‬ضمن‭ ‬شخصيات‭ ‬جامعة‭ ‬نايف

منذ دقيقة واحدة
اختير‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬حموشي،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للأمن‭ ‬الوطني‭ ‬ومراقبة‭ ‬التراب‭ ‬الوطني،‭ ‬ضمن‭ ‬الفريق‭ ‬الجديد‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬لجامعة‭ ‬نايف‭ ‬العربية‭ ‬للعلوم‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الجديدة‭ ‬48‭.‬ ويعد‭ ‬المجلس‭ ‬سالف‭ ‬الذكر،‭ ‬المؤسسة‭ ‬التي‭ ‬تسهر‭ ‬على‭ ‬رسم‭ ‬السياسة‭ ‬العامة‭ ‬للجامعة،‭ ‬ويشرف‭ ‬على‭ ‬شؤونها‭ ‬العلمية‭ ‬والإدارية‭ ‬والمالية،‭ ‬كما‭ ‬يتخذ‭ ‬القرارات‭ ‬التي‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


زر الذهاب إلى الأعلى