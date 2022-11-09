الصباح الـتـربـوي
راصد
< خارطة يستمع مجلس للحكومة، غدا (الخميس)، لعرض لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول "خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع". ويأتي هذا العرض مباشرة بعد تقديم مذكرة حول مشروع قانون المالية، احتل فيها التعليم حيزا مهما في إطار تنزيل الإطار العام للدولةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا