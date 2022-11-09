الصباح الـتـربـوي
لجمعيات الرياضية بمراكز التربية تلتئم
نظمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتعاون مع الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، الخميس الماضي بالرباط، اللقاء الوطني التنسيقي حول الجمعيات الرياضية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وشكل اللقاء مناسبة للتفكير، عبر ورشات عمل، في الإجراءات والترتيبات اللازمة لانطلاق أنشطة الجمعيات الرياضية بالمراكز الجهوية ومأسستها، من خلالأكمل القراءة »
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