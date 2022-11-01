اذاعة وتلفزيون
“أحسن باتسيي” في موسم جديد
وصل إلى المرحلة الثانية من “كاستينغ” اختيار المشاركين الجدد تحضر الشركة المكلفة بتنفيذ إنتاج برنامج “أحسن باتسيي”، لصالح القناة الثانية “دوزيم”، لموسم جديد من البرنامج، ينتظر أن يبث بداية السنة المقبلة. وقالت مصادر “الصباح”، إن البرنامج وصل إلى المرحلة الثانية من “الكاستينغ”، إذ وقع الاختيار خلال المرحلةأكمل القراءة »
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