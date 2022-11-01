وطنية
كورونا غيرت عادات 75 في المائة من المغاربة
دراسة دولية قالت إن 62 بالمائة من المغربيات يعتبرن “إنستغرام” مصدر معلوماتهن بين استطلاع حديث، أجرته الوكالة الاستشارية الدولية «ماركو»، أن الأزمة الصحية غيرت من عادات المغاربة، في القيم والاستهلاك، إسوة بباقي المجتمعات الأخرى، التي شملتها الدراسة، إذ قدر الاستطلاع أن 75 في المائة من العينة المستجوبةأكمل القراءة »
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