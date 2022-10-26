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حوار

بودشيش: ماكرون لن يعطينا الدروس

منذ دقيقة واحدة
الباحث في علوم الأديان قال إن المغرب بلد التعايش مع اليهود والفتاوى ظلت حبيسة قرون ماضية قال الدكتور منير القادري بودشيش، الباحث في علوم الأديان وأنظمة التفكير، إنه ليس من حق أحد أن يعطينا الدروس، في إشارة إلى تصريح الرئيس الفرنسي، الذي قال إن الإسلام يعيش أزمة،أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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