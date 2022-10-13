الأولى
لقجع يفضح مؤسسات عمومية
لم يكن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الذي ترشحه أوساط مختلفة لتولي منصب مهم في السنوات المقبلة، رحيما ببعض المؤسسات العمومية، ووجه لها انتقادات، مفضلا التحدث بلغة الحقيقة، بدل المجاملة. جاء ذلك، خلال حلول لقجع ضيفا على لجنة المالية، التي قدم فيها عرضا حول المرسوم المتعلقأكمل القراءة »
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