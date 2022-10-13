الرياضة
أمرابط يتألق في فيورنتينا
خطف الدولي المغربي سفيان أمرابط، الأنظار رفقة ناديه فيورنتينا، في بداية الموسم الرياضي الجاري، إذ تمكن من حصد لقب أفضل لاعب خلال شتنبر الماضي. ونال أمرابط الجائزة، بعدما صوتت أغلب جماهير فيورنتينا لصالحه، واعتبرته أفضل لاعب في الفريق خلال الفترة الحالية، وهي جائزة لم ينلها منذ مدةأكمل القراءة »
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