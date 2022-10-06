fbpx
الأولى

اختلالات تستنفر جامعة الكرة

منذ 13 ثانية
شددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم المراقبة على مراكز التكوين الخاصة بأندية البطولة الاحترافية، بعد توصلها بمعطيات عن اختلالات بها. وأفادت مصادر مطلعة أن الجامعة برمجت زيارات تفقدية لأعضاء من الإدارة التقنية للمراكز التابعة للأندية، بغرض تتبع احترام دفاتر التحملات الخاص بها، ومدى احترام المناهج والبرامج المتفقأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 13 ثانية


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى