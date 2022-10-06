الأولى
اختلالات تستنفر جامعة الكرة
شددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم المراقبة على مراكز التكوين الخاصة بأندية البطولة الاحترافية، بعد توصلها بمعطيات عن اختلالات بها. وأفادت مصادر مطلعة أن الجامعة برمجت زيارات تفقدية لأعضاء من الإدارة التقنية للمراكز التابعة للأندية، بغرض تتبع احترام دفاتر التحملات الخاص بها، ومدى احترام المناهج والبرامج المتفقأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا