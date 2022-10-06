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تبديد 150 مليارا يلاحق مسؤولين

منذ 39 ثانية
وزير سابق يعتبر الشكاية مسا بأعراض الناس ويهدد باللجوء إلى القضاء وضعت المنظمة المغربية لحماية المال العام، مطلع الأسبوع الجاري، في مقر رئاسة النيابة العامة، شكاية ضد وزيرين سابقين وكاتب عام أسبق لوزارة الشباب والرياضة، ومدير للتجهيز بالوزارة نفسها، أعفي من مهامه، و10 شركات حصلت على صفقاتأكمل القراءة »

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منذ 39 ثانية


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