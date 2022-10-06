الأولى
ضياع ألف مليار لتر من المياه
تتدفق في البحار سنويا والحكومة تروم تسريع وتيرة إنتاج السدود وإنشاء محطات تحلية مياه البحر تراجع مخزون المياه إلى مستويات مقلقة، إذ يقل الحجم الإجمالي حاليا عن مليار متر مكعب، بفعل توالي الجفاف طيلة أربع سنوات الأخيرة والإفراط في الاستغلال. وأشار نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إلىأكمل القراءة »
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