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“نينجا بيبي” يفوز بجائزة مهرجان المرأة
“أبواب السماء” للخودي خطف جائزة مسابقة الأفلام المغربية الروائية الطويلة شهدت، سلا، مساء أول أمس (السبت)، اختتام فعاليات المهرجان الدولي لفيلم المرأة في دورته 15. واختارت لجنة تحكيم المهرجان، منح الجائزة الكبرى للفيلم النرويجي “نينجا بيبي” للمخرجة ينجفيلد سف فليك، فيما ذهبت جائزة “العمل الأول” للمخرجة الأستراليةأكمل القراءة »
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