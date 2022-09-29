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الأمن الصحي في “الباحث”
برنامج يقف عند دور البحث العلمي في تحقيقه انتهى الصحافي يونس البضيوي من إعداد وإنجاز حلقة من برنامجه “الباحث”، اختار خلالها تسليط الضوء على دور البحث العلمي في تحقيق الأمن الغذائي. وفتح البضيوي النقاش في الحلقة ذاتها حول موضوع السيادة الصحية للمغرب، في ضوء ما راكم من بنياتأكمل القراءة »
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