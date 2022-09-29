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اذاعة وتلفزيون

الأمن الصحي في “الباحث”

منذ 42 ثانية
برنامج يقف عند دور البحث العلمي في تحقيقه  انتهى الصحافي يونس البضيوي من إعداد وإنجاز حلقة من برنامجه “الباحث”، اختار خلالها تسليط الضوء على دور البحث العلمي في تحقيق الأمن الغذائي. وفتح البضيوي النقاش في الحلقة ذاتها حول موضوع السيادة الصحية للمغرب، في ضوء ما راكم من بنياتأكمل القراءة »

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منذ 42 ثانية


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