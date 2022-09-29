الصباح الفني
معرض تشكيلي للمهدي عبده
يستعد الفنان المهدي عبده لتنظيم معرض تشكيلي يفتتحه يوم 30 نونبر المقبل بالبيضاء، والذي سيضم مجموعة من القطع من توقيعه، اختار تيمات متنوعة للاشتغال عليها. ويجمع المهدي عبده بين الغناء والفن التشكيلي، إذ سبق أن نظم عدة معارض وطرح مجموعة من الأغاني الفردية والمشتركة منها دويتوهات معأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا