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الصباح الفني

معرض‭ ‬تشكيلي‭ ‬للمهدي‭ ‬عبده

منذ 59 ثانية
المهدي‭ ‬عبده‭ (‬خاص‭)‬
يستعد‭ ‬الفنان‭ ‬المهدي‭ ‬عبده‭ ‬لتنظيم‭ ‬معرض‭ ‬تشكيلي‭ ‬يفتتحه‭ ‬يوم‭ ‬30‭ ‬نونبر‭ ‬المقبل‭ ‬بالبيضاء،‭ ‬والذي‭ ‬سيضم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬القطع‭ ‬من‭ ‬توقيعه،‭ ‬اختار‭ ‬تيمات‭ ‬متنوعة‭ ‬للاشتغال‭ ‬عليها‭.‬ ويجمع‭ ‬المهدي‭ ‬عبده‭ ‬بين‭ ‬الغناء‭ ‬والفن‭ ‬التشكيلي،‭ ‬إذ‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬نظم‭ ‬عدة‭ ‬معارض‭ ‬وطرح‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأغاني‭ ‬الفردية‭ ‬والمشتركة‭ ‬منها‭ ‬دويتوهات‭ ‬مع‭أكمل القراءة »

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منذ 59 ثانية


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