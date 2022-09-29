حوادث
جريمتان تهزان سطات في يوم واحد
شهدت سطات أول أمس (الاثنين) جريمتي قتل، واحدة في الصباح والثانية مساء في ظروف مازالت مجهولة الأسباب، إذ اضطر المشتبه فيه الأول إلى توجيه طعنات قاتلة لطليقته، وأرداها قتيلة قبل وصولها إلى المستشفى، بينما المشتبه فيه الثاني حاول قتل حرمه مساء. لم تتمكن العناصر الأمنية بالشرطة القضائيةأكمل القراءة »
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