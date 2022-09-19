DEVOXX Morocco يعود من جديد بنسخة متميزة

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله ، ينظم xHub ومجلس جهة سوس ماسة، بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ، المركز الجهوي للاستثمار (CRI) أكادير سوس ماسة والاتحاد العام للمؤسسات المغربية (CGEM) سوس ماسة، النسخة التاسعة ل DEVOXX Morocco، أكبر اجتماع لمطوري تكنولوجيا المعلومات في إفريقيا و الشرق الأوسط.

و احتفالا بهذه النسخة التاسعة من الرابع إلى السادس أكتوبر 2022 بتغازوت ،أكادير، يرسخ المنتدى عودة أكبر حدث دولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كملتقى طرق تكنولوجي حقيقي يعيد تأكيد رؤية DEVOXX Morocco في الحفاظ على حركة تم إنشاؤها تحت شعار«من مطوري تكنولوجيا المعلومات إلى مطوري تكنولوجيا المعلومات» و جالية تعمل باستمرار على تعزيز ارتباط المغرب بالمسرح العالمي في مجال التحول الرقمي والرقمنة وتثبيت مكانته كمركز رئيسي لتكنولوجيا المعلومات في المنطقة، كدولة أكثر تنافسية على الصعيد الدولي.

يؤكد هذا الاجتماع السنوي التزامه بوضع مساهمات مطوري تكنولوجيا المعلومات في قلب مرحلة ما بعد كوفيد لزيادة الوعي بمساهمات هذه المهن المزدهرة وذلك من خلال تطوير عقلية تشجع الابتكار والإبداع والمشاركة وتبادل المعلومات. وبهذا، يستجيب المنتدى للإرادة الملكية السامية الهادفة إلى تشجيع توظيف الشباب في هذا المجال من جهة، ومعالجة الاتجاه التصاعدي لنقص المواهب في العصر الرقمي من ناحية أخرى، مع تسليط الضوء على الإمكانات في المهارات التكنولوجية التي يزخر بها المغرب. وفي حين أكدت فيه الأزمة الصحية أهمية الرقمنة، فإن فترة كوفيد-19 كونها معجلا للتحول الرقمي، أكدت من جديد على كفاءة DEVOXX Morocco حيث تتمثل مهمة هذا الحدث الرائد في تسليط الضوء على صلابة الاتجاهات والتطورات الرقمية التي تدعو إليها اللجنة المنظمة وأعضاؤها منذ إنشائها. و تمثل هذه النسخة فرصة مثالية لإعادة التفكير في الأساليب التقليدية لتكنولوجيا المعلومات بإدخال تجديدات في ثقافة البرمجة.

يعود DEVOXX Morocco هذه السنة بنسخة مُمَيَّزة تعود أهميتها إلى محتوى البرنامج، التدخلات الاستثنائية لألمع الخبراء في عالم تكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى دعم مختلف الجهات المعنية. يؤكد بدر الهواري، رئيس DEVOXX Morocco: “تستمر هذه النسخة المميزة بفخر كبير في العمل الذي بدأ حول تعزيز ثقافة البرمجة و مهنة مطوري تكنولوجيا المعلومات. يسعدنا القيام بدورنا مرة أخرى للإسهام في ترسيخ نظام رقمي وطني قوي.”

تتجلى خصوصية نسخة المغرب لأكبر مؤتمر تكنولوجي في الأهمية المعطاة للمحتوى: و يسعى المتحمسون للتكنولوجيا، الهواة والمهنيون القادمون من عدة بلدان وممثلي مجموعة واسعة من الشركات من خلال مشاركة رؤيتهم للتنمية إلى إلهام الشباب وتثقيف المجتمع وتبادل المعلومات حول أحدث الاتجاهات التكنولوجية، مع الهدف الرئيسي المتمثل في جعل الابتكار أولوية فعالة و قوة دافعة للعديد من القطاعات والتي تساهم في ظهور اقتصاد رقمي يتكيف مع إدارة التغيير. من بين عمالقة التكنولوجيا الرقمية المشاركين على سبيل المثال لا الحصر متحدثون من: Google و Aws و Facebook و Twitter و Meta و Oracle.