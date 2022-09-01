الصباح الفني
“العيش في نورك” تتبارى بفرنسا
رواية الطايع تبلغ القائمة القصيرة لجائزة الأدب لمعهد العالم العربي تأهلت رواية «العيش في نورك» للكاتب المغربي عبد الله الطايع، أول أمس (الثلاثاء)، إلى القائمة القصيرة للدورة العاشرة لجائزة الأدب العربي، التي يقدمها معهد العالم العربي في باريس سنويا بالشراكة مع مؤسسة جان لوك لاجاردير لأفضل عملأكمل القراءة »
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