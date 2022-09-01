fbpx
الصباح الفني

“العيش في نورك” تتبارى بفرنسا

منذ 5 دقائق
رواية الطايع تبلغ القائمة القصيرة لجائزة الأدب لمعهد العالم العربي تأهلت رواية «العيش في نورك» للكاتب المغربي عبد الله الطايع، أول أمس (الثلاثاء)، إلى القائمة القصيرة للدورة العاشرة لجائزة الأدب العربي، التي يقدمها معهد العالم العربي في باريس سنويا بالشراكة مع مؤسسة جان لوك لاجاردير لأفضل عملأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.