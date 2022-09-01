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حوادث

الهيأة المشتركة نقطة الوصل في قطاع العدالة

منذ 45 ثانية
بقلم: فدوى بحراوي *
تعمل على توفير الشروط اللازمة لضمان التدبير الأمثل للإدارة القضائية تعتبر الهيأة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل، أبرز تجسيد للتعاون والتوازن بين السلط، مع الاحترام التام للفصل بينها، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل الأول من دستور المملكة، حيث جاء فيها: “يقومأكمل القراءة »

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منذ 45 ثانية


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