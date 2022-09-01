أخبار الصباح
أخبار الصباح
< حافلة تعرضت حافلة تربط بين ليساسفة وأولاد صالح ببوسكورة، صباح أمس (الأربعاء)، للتخريب من قبل سائق دراجة نارية، بعد أن استغل توقفها بمدارة "رمل الهلال" ورشق نوافذها بالحجارة، ما كاد يتسبب في جروح للركاب. وساهم حضور عون سلطة الواقعة في التعجيل باعتقال المتهم من قبل الدركأكمل القراءة »
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