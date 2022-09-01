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زواج المصلحة

منذ دقيقتين
3 أسئلة * إلى علي الشعباني < في السابق كنا نرى أن الزواج قسمة ونصيب، وهناك مثل شعبي شهير يقول «المزوجين في السماء»، وهذا يعني أنه ليس مرتبطا بمغربي أو أجنبي أو مسلم وباقي معتنقي الديانات الأخرى، بل بالقضاء والقدر، حسب الأمثال المشار إليها. لكن إن تجاوزناأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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