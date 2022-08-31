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النصب بالإغراء بأرباح استثنائية

منذ دقيقتين
شركات تحتال على باحثين عن توظيف أموالهم تعرض شركات على الأنترنيت فرصا لتوظيف الأموال مقابل نسب أرباح مرتفعة تفوق مردودية التوظيفات المعتادة. وتبين أن الأمر يتعلق بشبكة للنصب والاحتيال تنشط عبر الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ تحصل على أموال من الراغبين في توظيف مدخراتهم وتودعها في حساباتأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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