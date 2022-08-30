حوادث
سقوط جزائري بميناء طنجة
حاول تهريب 840 كيلوغراما من “الشيرا” على متن سيارته صوب أوربا أجهضت فرقة مشتركة بين عناصر الأمن والجمارك بميناء طنجة المتوسط، أخيرا، عملية للتهريب الدولي للمخدرات، وحجزت كمية هامة من الحشيش المستخرج من مادة قنب الهندي (الشيرا)، وضبطتها على متن سيارة نفعية مرقمة بفرنسا، كان سائقها، فرنسيأكمل القراءة »
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