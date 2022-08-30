بانوراما
بذور الشيا… الكنز الغذائي
انتشر بيع واستهلاك بذور الشيا بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، بعدما كانت حكرا على محلات بيع المنتجات المسماة “بيو” أو العضوية. وتتمتع بذور الشيا بخصائص غذائية استثنائية، فمن فوائدها الحفاظ على صحة الأمعاء، إذ تحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان وأخرى غير القابلة للذوبان، منأكمل القراءة »
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