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لبكر: أول بلد يسقطه المنظار
قال رشيد لبكر، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق التابعة لجامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة، «مع الاسف، لم نكن نظن أن تونس، سيكون أول بلد يعنيه خطاب الوضوح والمكاشفة الذي أعلنه جلالة الملك في ذكرى ثورة الملك والشعب، والدي حدد فيه الملك محمد السادس منظار قضية الوحدة الترابية للمملكة، مقياساأكمل القراءة »
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