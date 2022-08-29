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اذاعة وتلفزيون

اتفاقية لمكافحة تهريب القطع الثقافية

منذ 3 دقائق
صادق عليها المغرب وتهم الممتلكات المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة صادق المغرب على اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص “يونيدروا” لسنة 1995 بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة. وفي إطار الحفاظ على التراث تأتي مصادقة المغرب على هذه الاتفاقية “سعيا منه لمواكبة الجهودأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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