حوادث
حجـز 6 أطنـان مـن الشيـرا
اعتقالات بعرض الأطلسي إثر تتبع أمني واستخباراتي استمر أزيد من سنة ونصف فككت السلطات الإسبانية بتعاون مع نظيرتها بإيطاليا وبريطانيا، واحدة من أخطر عصابات تهريب المخدرات عبر البحر، إذ أسفرت عملية أمنية مشتركة قبل يومين، عن إيقاف مركب شراعي بالمياه الدولية للمحيط الأطلسي، يحمل علم مالطا، وبداخلهأكمل القراءة »
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