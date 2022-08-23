بانوراما
السباحة لا تؤثر على الدورة الشهرية
الدكتورة شادي قالت إن تغير نمط العيش في الصيف يؤثر على الهرمونات الجنسية أكدت الدكتورة أمل شادي، طبيبة عامة أنه خلال الصيف تعرف الدورة الشهيرة مجموعة من الاضطرابات بسبب تغير نمط العيش إذ تتأخر مواعيد النوم والاستيقاظ وتناول الوجبات الغذائية. وتؤثر هذه التغييرات، حسب الدكتورة شادي، علىأكمل القراءة »
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