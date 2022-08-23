حوادث
وفاة غامضة لمدمن مخدرات بفاس
فتحت المصالح الأمنية بفاس بحثا في أسباب وحيثيات وظروف وفاة مدمن عثر ليلة الخميس الماضي، بسطح منزل عائلته بدرب قرب مسجد الغفران بحي صهريج كناوة بمقاطعة جنان الورد على جثته, قبل نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني لتشريحها، بناء على أوامر قضائية. واعتادت عائلة الضحية في الأيامأكمل القراءة »
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