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الصباح الفني

الديفا‭  ‬تستعيد‭ “‬بداية‭ ‬المشوار‭”‬

منذ 4 دقائق
استرجعت‭ ‬الفنانة‭ ‬سميرة‭ ‬سعيد،‭ ‬بداية‭ ‬مسارها‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الغناء،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬قديم‭ ‬تم‭ ‬تصويره‭ ‬بطريقة‭ ‬الأبيض‭ ‬والأسود،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬انستغرام‭”.‬ وظهرت‭ “‬الديفا‭” ‬سميرة‭ ‬سعيد،‭ ‬في‭ ‬الفيديو،‭ ‬الذي‭ ‬نشرته‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬صغيرة،‭ ‬تغني‭ ‬أغنية‭ ‬حملت‭ ‬اسم‭ “‬بداية‭ ‬المشوار‭”.‬ وأرفقت‭ “‬الديفا‭” ‬على‭ ‬مقطع‭أكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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