الصباح الفني
الديفا تستعيد “بداية المشوار”
استرجعت الفنانة سميرة سعيد، بداية مسارها في عالم الغناء، من خلال مقطع فيديو قديم تم تصويره بطريقة الأبيض والأسود، وذلك عبر حسابها الرسمي على “انستغرام”. وظهرت “الديفا” سميرة سعيد، في الفيديو، الذي نشرته وهي في سن صغيرة، تغني أغنية حملت اسم “بداية المشوار”. وأرفقت “الديفا” على مقطعأكمل القراءة »
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