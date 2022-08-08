الأولى
أوامر باعتقال شبكة دركيين
نفذتها الفرقة الوطنية بالرباط وسرية فاس والقضاء يوصي بعقل ممتلكات المتورطينأمرت محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، بتحرير مسطرة بحث غيابية في حق أعضاء شبكة دركيين يتابعون في قضية تتعلق بالاتجار الدولي للمخدرات، وبمراسلة المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لبث أسمائهم على الأثير، ثلاث مرات، وفي ظرف ثمانيةأكمل القراءة »
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