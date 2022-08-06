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رمز التربية الحسنة
اختصاصية الطب الجنسي شباش قالت إن الأمريكيين أنفسهم أصبحوا يفضلون الزواج بشخص بتول قالت الدكتورة أمل شباش، اختصاصية الطب الجنسي، إن ممارسة الجنس قبل الزواج أو تأجيله، لهما عواقب، وإن الأمريكيين عادوا قبل 10 سنوات إلى ما يسمى خاتم العذرية، أي أنهم يفضلون الزواج بشخص بتول، مبرزةأكمل القراءة »
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