حفل تخرج باهر بكلية الحسن الأول بسطات

شهدت كلية العلوم والتقنيات الحسن الأول بسطات، حفل تخرج الأفواج الناجحة في مختلف المستويات، نهاية الأسبوع الماضي، حضره عامل سطات إبراهيم أبو زيد.

ومر الحفل، الذي شهد أيضا حضور مسؤولين محليين وتربويين وسلطات محلية، وعددا كبيرا من أولياء أمور الطلبة والطالبات، في أجواء جيدة، استحسنها الحاضرون، خاصة أن إدارة الجامعة اتخذ كل التدابير لتنظيم محكم للحفل، الذي دام ما يقارب أربع ساعات.

وتعرف الجامعة تسجيل نسب مرتفعة من النجاح، بميزات جيدة، مقارنة بجامعات أخرى وطنية، إذ تستقطب طلبة من مدن مختلفة، كما عاينت “الصباح” حضور طلبة وأوليائهم ينتمون لمدن الجنوب والشمال معا، أتوا لمشاركة أبنائهم فرحة النجاح، متحدين عناء السفر.