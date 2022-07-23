الصباح الفني
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كفيف يصلح الأجهزة الكهربائية للوهلة الأولى تعتريك حالة من الدهشة حين تتأمل اللافتة وترى شابا هادئ الطباع يجلس داخل محل محدود المساحة، فليس من المعتاد أن يعرض شخص كفيف نفسه لخطر الصعق بالكهرباء بالعمل في مجال صيانة أجهزة كهربائية، إلا أن الشاب المصري محمد عبد الرحمن، قرر أن يضرب هذهأكمل القراءة »
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