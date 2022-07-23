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الصباح الفني

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منذ 4 دقائق
كفيف‭ ‬يصلح‭ ‬الأجهزة‭ ‬الكهربائية للوهلة‭ ‬الأولى‭ ‬تعتريك‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الدهشة‭ ‬حين‭ ‬تتأمل‭ ‬اللافتة‭ ‬وترى‭ ‬شابا‭ ‬هادئ‭ ‬الطباع‭ ‬يجلس‭ ‬داخل‭ ‬محل‭ ‬محدود‭ ‬المساحة،‭ ‬فليس‭ ‬من‭ ‬المعتاد‭ ‬أن‭ ‬يعرض‭ ‬شخص‭ ‬كفيف‭ ‬نفسه‭ ‬لخطر‭ ‬الصعق‭ ‬بالكهرباء‭ ‬بالعمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صيانة‭ ‬أجهزة‭ ‬كهربائية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الشاب‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن،‭ ‬قرر‭ ‬أن‭ ‬يضرب‭ ‬هذه‭أكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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