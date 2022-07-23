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حوادث

اعتداء يورط رئيس جماعة مولاي بوعزة

منذ 7 دقائق
اعتقل رجال الدرك الملكي بجماعة مولاي بوعزة إقليم خنيفرة، رئيس الجماعة، صباح الاثنين الماضي ووضعوه قيد تدابير الحراسة النظرية في إطار البحث التمهيدي، إلى حين تقديمه للقضاء، بعد ضربه رأس شقيق عضو جماعي باستخدام أداة صلبة، ليتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي، في حالة صحية متدهورة،حيث تم إخضاعهأكمل القراءة »


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