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حوادث

الحبس لمالكي مطعمين بفاس

منذ دقيقة واحدة
أدانت المحكمة الابتدائية بفاس، أخيرا، شقيقين صاحبي مطعمين بحي السعادة، ب4 أشهر حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة لكل واحد منهما، لتورطهما في ترويج وجبات ولحوم فاسدة، بعد أسبوع من مناقشة ملفهما بعد أقل من شهر من إيقافهما وإيداعهما سجن بوركايز. وآخذتهما لأجل “عرض وتوزيع مواد غذائية يستهلكها الإنسان وهوأكمل القراءة »


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