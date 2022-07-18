جمعية الإعلام والناشرين ترفض الخوض في التجاذبات بخصوص المجلس الوطني للصحافة

اختار المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين عدم الخوض في التجاذبات التي يعيشها المشهد الإعلامي في الفترة الأخيرة بخصوص مستقبل المجلس الوطني للصحافة بعد انتهاء الولاية الأولى في أكتوبر المقبل.

وأوضح بلاغ للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، أنه “لابد من تعديل الإطار القانوني للمجلس الوطني للصحافة من خلال إدخال مجموعة من التعديلات الهيكلية للرقي بالمجلس”.

وأضاف البيان ذاته، أنه “بعد مناقشة مستفيضة لإعضاء المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للاعلام والناشرين التي تضم كبريات المؤسسات والمقاولات الاعلامية لا من حيث عدد الصحفيين المشتغلين بهذه المنابر والمصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي ومن حيث حجم رؤوس الأموال المستثمرة في القطاع، قرر الأعضاء بالإجماع عدم الخوض في نقاشات جانبية لا تفيد المشهد لإعلامي بقدر ما نركز على الآليات القانونية الملائمة للنهوض بالحقل الاعلامي لحماية المكتسبات وتطوير أوراش قانونية للرقي بالقطاع في تناغم مع الوزارة الوصية والقطاعات المشاركة”.