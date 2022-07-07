fbpx
ملف الصباح

‭”‬النشاط‭”… “‬ها‭ ‬هو‭ ‬شاط‭”‬

منذ دقيقتين
الكماليات‭ ‬تأخذ‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬مال‭ ‬المغاربة‭                       (‬أرشيف‭)‬
مغاربة‭ ‬لا‭ ‬يجدون‭ ‬مانعا‭ ‬في‭ ‬شراء‭ ‬تذكرة‭ ‬حفل‭ ‬ل»مالوما‮»‬‭ ‬ب3‭ ‬آلاف‭ ‬درهم‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬‮«‬العيد‭ ‬الكبير‮»‬‭ ‬ لا‭ ‬يؤمن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المغاربة‭ ‬بالمثال‭ ‬الذي‭ ‬يقول‭ “‬القرش‭ ‬الأبيض‭ ‬لليوم‭ ‬الأسود‭”‬،‭ ‬إذ‭ ‬يعيشون‭ ‬يومهم‭ ‬دون‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬الموالي،‭ ‬ويصرفون‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬جيوبهم‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الادخار‭ ‬والتوفير‭.‬ فقد‭ ‬يصل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المغاربة‭ ‬إلى‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.