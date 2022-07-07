ملف الصباح
”النشاط”… “ها هو شاط”
مغاربة لا يجدون مانعا في شراء تذكرة حفل ل»مالوما» ب3 آلاف درهم تزامنا مع «العيد الكبير» لا يؤمن الكثير من المغاربة بالمثال الذي يقول “القرش الأبيض لليوم الأسود”، إذ يعيشون يومهم دون التفكير في الموالي، ويصرفون ما في جيوبهم بعيدا عن الادخار والتوفير. فقد يصل الكثير من المغاربة إلىأكمل القراءة »
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