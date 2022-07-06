اذاعة وتلفزيون
الصقلي تحتفل بعيد ميلادها
تقاسمت الممثلة نورة الصقلي مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” صورة من أجواء احتفال بسيط بعيد ميلادها، رفقة صديقتها الممثلة سامية أقريو. وعلقت الصقلي على الصورة بأبيات للشاعر إليا أبو ماضي جاء فيها “عد الكرام المحسنين وقسهم. بهما تجد هذين منهم أكرما ياصاح خذ علم المحبة عنهما. إني وجدتأكمل القراءة »
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