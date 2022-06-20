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الرياضة

عملية تغيب فرحان عن بركان

منذ 13 دقيقة
أعلن نهضة بركان في بلاغ له عبر صفحة الفريق الرسمية على موقع “فيسبوك» ، أن اللاعب محمد فرحان خضع لعملية جراحية في القدم. وتعرض فرحان لإصابة خلال المواجهة التي جمعت نهضة بركان بنظيره مولودية وجدة، ضمن الدورة الرابعة والعشرين من البطولة الوطنية، بالملعب الشرفي بوجدة والتي انتهت بفوز مولودية وجدةأكمل القراءة »


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منذ 13 دقيقة


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