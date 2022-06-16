كوفيد-19 : 1568 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، عن تسجيل 1568 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 904 شخصا، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و500 ألفا و439 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و329 ألفا و496 شخصا، مقابل 24 مليونا و846 ألفا و230 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و181 ألفا و042 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليونا و156 ألفا و397 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97.9 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (641) والرباط سلا القنيطرة (475) ومراكش اسفي (108) وفاس مكناس (132) ودرعة تافيلالت (46) وطنجة تطوان الحسيمة (84) وسوس ماسة (53) والشرق (8) والداخلة وادي الذهب (9) وبني ملال خنيفرة (7) وكلميم واد نون (4) والعيون الساقية الحمراء (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 8560 حالة، في حين تم تسجيل 12 حالة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 47 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,9 في المائة.