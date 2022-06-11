وطنية
صحراويون ينقلبون على ولد الرشيد
سفير أسبق ورئيس جهة وبرلمانيون يقودون ضده انقلابا أبيض قاد صحراويون استقلاليون تمردا ضد نزوعات حمدي ولد الرشيد، القطب الصحراوي النافذ، الذي يسعى إلى السيطرة على الحياة التنظيمية للحزب، ووضعه في «الجيب» قبل حلول موعد فعاليات المؤتمر الوطني المقبل. ويأتي في مقدمة الاستقلاليين المتحدرين من الأقاليم الجنوبية، الذين يرفضون مسايرةأكمل القراءة »
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