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لوبي المدارس الخاصة يبتز الآباء

منذ 9 دقائق
توصل عدد من آباء تلاميذ المؤسسات التعليمية الخاصة، في الآونة الأخيرة، بتحذير من المسؤولين عنها بين أداء الواجب الشهري ليوليوز المقبل، أو عدم تسليم استدعاء اجتياز امتحانات أبنائهم. ورغم أنه “لا دراسة في يوليوز”، إلا أن المسؤولين عن المؤسسات التعليمية يتشبثون بأداء الواجب الشهري، ويرهنون اجتياز بعض الامتحانات بأدائه، خاصةأكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق


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