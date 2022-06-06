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لوبي المدارس الخاصة يبتز الآباء
توصل عدد من آباء تلاميذ المؤسسات التعليمية الخاصة، في الآونة الأخيرة، بتحذير من المسؤولين عنها بين أداء الواجب الشهري ليوليوز المقبل، أو عدم تسليم استدعاء اجتياز امتحانات أبنائهم. ورغم أنه “لا دراسة في يوليوز”، إلا أن المسؤولين عن المؤسسات التعليمية يتشبثون بأداء الواجب الشهري، ويرهنون اجتياز بعض الامتحانات بأدائه، خاصةأكمل القراءة »
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