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استقلالي: أعضاء في اللجنة التنفيذية “بياعة وشراية”

منذ 10 دقائق
Nizar Baraka, s’exprimant mardi à Rabat, lors de la clôture de la 3ème édition de la "Morocco-US Business Development Conference"
“الميزان” يضع قدمه الأولى خارج أسوار الحكومة وانتفاضة برلمانية ضد تيار ولد الرشيد اشتعلت نيران الخلافات بقوة داخل حزب الاستقلال، وذلك قبل التوجه إلى المؤتمر الوطني الثامن عشر، إذ يسعى تيار ولد الرشيد إلى تقزيم دور نزار بركة، وجعله أمينا عاما صوريا، وهو ما انتفض ضده عشرات الاستقلاليين. ويسعى القطبأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق


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