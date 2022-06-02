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الأسر: مكره أخوك لا بطل

منذ 19 ثانية
مسؤولون عجزوا عن التصدي لها وحملات محدودة ضدها سببها تصفية حسابات تحولت الدروس الخصوصية إلى حمى أصابت الأسر المغربية بالسعار، دفعتها إلى المبالغة في الإنفاق، المهم أن يحصل أبناؤها على معدلات متميزة تضمن لهم مستقبلا متميزا، لهذا لم تعد تقتصر “السوايع” فقط على المواد العلمية “الصعبة” واللغات، بل صارت تشملأكمل القراءة »


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منذ 19 ثانية


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