ملف الصباح
“الافتراضي”… وسيلة استقطاب
أساتذة يستدرجون “زبناءهم” من مواقع التواصل وإعلانات تعدهم بالتفوق اقتربت امتحانات نهاية السنة الدراسية، فارتفعت قيمة المبالغ المالية التي يتعين على الآباء دفعها مقابل تلقي أبنائهم دروسا تسمى دعما وتقوية، يفوق سعرها 200 درهم للحصة التي لا تتجاوز ساعتين، خاصة في مادتي الرياضيات والفيزياء. ويزيد الإقبال على الدروس الخصوصية أوأكمل القراءة »
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